На праздниках в метро зазвучат песни ABBA и музыка из комедий

Во время новогодних праздников пассажиры столичной подземки смогут насладиться новогодней программой радиостанции Московского метрополитена. Она будет включать в себя освещение интересных фактов про Новый год, новогодние стихотворения и любимую всеми музыку: отечественные и зарубежные композиции и песни из русских и французских комедий. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Впервые в столичной подземке можно будет услышать мелодию из любимой русским зрителем французской комедии «Игрушка» с Пьерам Ришаром, музыкальный хит американского тромбониста Гленна Миллера In the Mood, заводную композицию из «Шоу Бенни Хилла» Yakety Sax. Прозвучат и песни из советских комедий: «Пока часы двенадцать бьют» из фильма «Чародеи», «Пять минут» из «Карнавальной ночи». Не обойдется и без произведений классической музыки. Среди них «Адажио» Чайковского из балета «Щелкунчик», «Венские конфетки» Иоганна Штрауса, Симфония № 40 Моцарта, сообщает РИАМО.

Радиотрансляцию «Риома-М» можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах, а также в кассовых залах метрополитена до 8 января.