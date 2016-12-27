Российский дипломат погиб в Казахстане

В Казахстане скончался сотрудник Министерства иностранных дел России Роман Скрыльников. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

Сотрудник Генконсульства РФ был в Казахстане в командировке. Его тело обнаружили в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Специалисты, обследовавшие тело, не нашли признаков насильственной смерти, передает «Федеральное агентство новостей».

В посольстве РФ в Казахстане подтвердили информацию о смерти дипломата.