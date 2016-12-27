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Российский дипломат погиб в Казахстане

По предварительной информации, причиной смерти сотрудника министерства иностранных дел РФ стал инфаркт

В Казахстане скончался сотрудник Министерства иностранных дел России Роман Скрыльников. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

Сотрудник Генконсульства РФ был в Казахстане в командировке. Его тело обнаружили в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Специалисты, обследовавшие тело, не нашли признаков насильственной смерти, передает «Федеральное агентство новостей».

В посольстве РФ в Казахстане подтвердили информацию о смерти дипломата.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Российский дипломат погиб в Казахстане

По предварительной информации, причиной смерти сотрудника министерства иностранных дел РФ стал инфаркт

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