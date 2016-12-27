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Вторник,
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Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Президент России направил сотрудникам министерства поздравительную телеграмму

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. В поздравительной телеграмме президент России заявил, что спасатели по праву заслужили авторитет и уважение и в стране, и за ее пределами, добросовестно и эффективно решая все поставленные задачи.

Путин напомнил, что сотрудники МЧС первыми приходят на помощь при возникновении катастроф и ЧС. Он также уточнил, что каждый из них осознает «огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг», передает «Федеральное агентство новостей».

«Рассчитываю, что и в дальнейшем ваше ведомство будет динамично развиваться, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику, совершенствовать программы подготовки специалистов», — говорится в поздравлении.

Все подразделения МЧС с 25 декабря переведены в режим повышенной готовности из-за новогодних праздников. Он продлится до 15 января.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Президент России направил сотрудникам министерства поздравительную телеграмму

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