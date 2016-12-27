Экс-мэра Москвы выписали из Боткинской больницы

Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из Боткинской больницы. В медучреждение бывшего градоначальника доставили 23 декабря.



Как передает сетевое издание m24.ru, Юрия Лужкова выписали 26 декабря. Его состояние стабилизировалось. Представитель экс-мэра Геннадий Теребков сообщил агентству «РИА Новости» о том, что информация о клинической смерти Лужкова, а также о его экстренной госпитализации «полная неправда».



Теребков отметил, что Юрий Лужков был в больнице не более двух дней. Сообщается, что врачи диагностировали у него воспаление легких.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо во время встречи с ректором МГУ Виктором Садовничим. Руководитель вуза тогда предположил, что бывший градоначальник почувствовал недомогание после длительного перелета.

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