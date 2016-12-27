Неизвестный угрожал взорвать банк в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуево неизвестный мужчина ворвался в отделение банка ВТБ и стал угрожать взорвать финансовое учреждение. При нем было похожее на бомбу устройство, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево по адресу Центральный бульвар, дом 7. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и специальные службы. Злоумышленника обезвредили, находящееся при нем устройство оказалось муляжом бомбы. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает телеканал «Звезда».