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Неизвестный угрожал взорвать банк в Подмосковье

Мужчина ворвался в отделение с муляжом бомбы

В подмосковном Орехово-Зуево неизвестный мужчина ворвался в отделение банка ВТБ и стал угрожать взорвать финансовое учреждение. При нем было похожее на бомбу устройство, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево по адресу Центральный бульвар, дом 7. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и специальные службы. Злоумышленника обезвредили, находящееся при нем устройство оказалось муляжом бомбы. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает телеканал «Звезда».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Неизвестный угрожал взорвать банк в Подмосковье

Мужчина ворвался в отделение с муляжом бомбы

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