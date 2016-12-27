Федор Смолов назван лучшим футболистом 2016 года в России

Нападающий «Краснодара» и национальной сборной Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол».



Нападающий краснодарцев набрал 544 очка и одержал победу в голосовании, опередив голландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса на 125 баллов. Третьим стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу издания.



Всего респонденты упомянули в своих анкетах 61 футболиста из 16 клубов. Питерский «Зенит» стал лидером по числу игроков, упомянутых в опросе (13 футболистов); далее следует ЦСКА (11) и «Ростов» (10).



Опрос традиционно с 1964 года проводит еженедельник «Футбол». В этом году в нем приняли участие 308 журналистов ведущих СМИ и представителей пресс-служб — среди них были в том числе и сотрудники «Известий».



Согласно регламенту, каждый опрашиваемый эксперт должен назвать трех лучших футболистов, которые выступали в чемпионате России в 2016 году. Также можно отметить россиян, которые играют за границей. За каждое первое место начислялось три очка, за второе — два, за третье — одно.



Напомним, на данный момент Федор Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата России. На его счету 10 мячей в 12 матчах.



Федор Смолов является воспитанником саратовского «Сокола». Первый профессиональный контракт футболист подписал с московским «Динамо» в 2006 году. В 2010 году российский нападающий перешел на правах аренды в «Фейеноорд». В голландском чемпионате провел 11 матчей и забил один гол.



В период с 2012 по 2014 год Смолов также на правах аренды выступал за махачкалинский «Анжи», а сезон-2014/15 провел в «Урале» и помог екатеринбургскому клубу сохранить прописку в элите. Летом 2015 года футболист подписал контракт сроком на четыре года с «Краснодаром».



Рыночная стоимость Федора Смолова, по данным экспертов, на сегодняшний день составляет около €8 млн.



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