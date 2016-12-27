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Валокордин начнут отпускать по рецепту

Вице-премьер Александр Хлопонин полагает, что это может произойти уже во II квартале 2017 года

Уже со II квартала 2017 года валокордин могут начать отпускать по рецепту в аптеках. Об этом сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

«В I квартале мы окончательно примем решение, все изменения внесем в нормативные акты. И я думаю, что будет отпускаться в аптеках по рецепту со II квартала», — сказал Хлопонин, передает «Интерфакс».

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что не считает необходимым введение продажи по рецепту настоек и других медицинских препаратов, которые содержат спирт.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Валокордин начнут отпускать по рецепту

Вице-премьер Александр Хлопонин полагает, что это может произойти уже во II квартале 2017 года

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