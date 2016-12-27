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Омские хирурги провели уникальную операцию по пересадке печени

Донором молодой девушки стала ее родная мать

Омские хирурги провели уникальную операцию по пересадке печени. Донором молодой девушки с неизлечимым заболеванием стала ее родная мать.

Операция прошла успешно. Жизням пациента и донора ничего не угрожает. Трансплантацию провели врачи Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России совместно с ведущими специалистами Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна.

Как передает РИА «Омск-информ», в Западно-Сибирском медцентре ФМБА РФ к этой операции готовились в течение года. Директор учреждения Владимир Шутов заявил, что продолжат развитие этого направления. На 2017 год они запланировали пять операций по пересадке печени. Все пациенты прошли необходимые обследования. Их результаты включены в Единый банк данных.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Омские хирурги провели уникальную операцию по пересадке печени

Донором молодой девушки стала ее родная мать

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