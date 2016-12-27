В Якутии началась проверка по факту убийства медведя вахтовиками

Министерство охраны природы Якутии начало проверку по факту жестокого убийства медведя неизвестными на грузовиках «Урал». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Видеоролик, на котором вахтовики издеваются над животным, возмутил пользователей соцсетей. В ведомстве отметили, что действия людей на видеозаписи попадают под статью УК о жестоком обращении с животными, которая предполагает до двух лет лишения свободы. Собранные материалы переданы в МВД для проведения проверки, сообщает «Свободная пресса».

На видеозаписи видно, как водитель одного из грузовиков «Урал» несколько раз переезжает медведя-шатуна, который пытается спастись по глубокому снегу. Хищник оказался зажат между двумя машинами и не смог уйти: его добили железным прутом.

Глава министерства охраны природы Якутии дал поручение управлению охоты провести тщательное расследование и принять меры, сообщает телеканал «360». Выясняется, в каком из районов произошло убийство медведя. Не исключена и версия, что вахтовики могли преследовать хищника намеренно, поскольку он не залег в спячку и появлялся возле их рабочего места, угрожая нападением.