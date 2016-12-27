Установлено местонахождение всех бортовых самописцев Ту-154

Сотрудники спасательного ведомства, которые задействованы в операции в акватории Черного моря, сумели установить местонахождение всех бортовых самописцев с самолета Ту-154.

Спасатели подняли со дна параметрический черный ящик, который уже направлен в один из НИИ Минобороны РФ для расшифровки. Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник из оперативного штаба с места трагедии, также удалось найти основные элементы самолета. Установлено также местонахождение двух других бортовых самописцев.

В ближайшее время их поднимут на поверхность и также отправят на расшифровку.