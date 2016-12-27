Более 70 катков заработают во Владивостоке в новогодние праздники. Специалисты проведут работы по формированию основного слоя льда на 50 придомовых хоккейных коробках, 20 пришкольных катках, а также на стадионах «Строитель», «Авангард» и катке в муниципальном парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сообщили в пресс-службе администрации города.



«Планируется, что все работы по заливке спортивных объектов будут завершены к концу декабря. Однако жители Владивостока уже начали кататься на всех объектах», — приводит слова начальника управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлии Вельбик РИА PrimaMedia.

Заливку катков в городе осуществляют пять бригад во всех районах Владивостока. Специалистами подрядной организации будет отслеживаться качество льда в течение всего сезона до наступления Нового года.