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Более 70 катков заработают во Владивостоке в новогодние праздники

Их зальют до наступления Нового года

Более 70 катков заработают во Владивостоке в новогодние праздники. Специалисты проведут работы по формированию основного слоя льда на 50 придомовых хоккейных коробках, 20 пришкольных катках, а также на стадионах «Строитель», «Авангард» и катке в муниципальном парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Планируется, что все работы по заливке спортивных объектов будут завершены к концу декабря. Однако жители Владивостока уже начали кататься на всех объектах», — приводит слова начальника управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлии Вельбик РИА PrimaMedia.

Заливку катков в городе осуществляют пять бригад во всех районах Владивостока. Специалистами подрядной организации будет отслеживаться качество льда в течение всего сезона до наступления Нового года.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Более 70 катков заработают во Владивостоке в новогодние праздники

Их зальют до наступления Нового года

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