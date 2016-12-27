Минюст проверит «Фонд Ельцина»

Российский Минюст в будущем году проведет проверку «Фонда Ельцина». Это следует из плана проверок некоммерческих организаций (НКО), размещенного на сайте министерства.

Проверка также затронет Вольное историческое общество, в состав которого входит заместитель директора екатеринбургского Ельцин Центра, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Фонд Ельцина» был создан в2000 году. В его цели входит историческое и политическое исследование реформ, проводимых в России в конце XX века и популяризация деятельности первого президента России. Учредителями этого фонда являются Александр Волошин, Виктор Черномырдин, Анатолий Чубайс, Валентин и Татьяна Юмашевы.

Напомним, в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации 9 декабря кинорежиссер Никита Михалков подверг работу «Ельцин Центра» жесткой критике, заявив, что в учреждении «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей».