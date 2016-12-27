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СМИ: Амри застрелил водителя грузовика за несколько часов до теракта

Данный факт опровергает версию, что водитель фуры пытался помешать террористу, осуществить наезд на толпу людей в Берлине

Гражданин Туниса Анис Амри, въехавший в толпу людей на рождественском базаре в Берлине, застрелил водителя фуры, который должен был быть за рулем, за несколько часов до теракта.

Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в следственных органах.

Вскрытие показало, что поляку Лукашу Урбану был произведен выстрел в голову за три часа до того, как грузовик въехал на ярмарку. Таким образом, не подтверждается версия, что водитель фуры пытался помешать террористу, осуществить атаку в центре немецкой столицы.

Медики констатировали, что возможно, он был жив, но потерял много крови и не мог осознанно помешать террористу.

Напомним, в результате теракта погибли 12 человек, около 50 попали в больницы. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ («Исламское государство»).

Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний Анис Амри, который сидел за рулем тягача, был ликвидирован в Милане в перестрелке с полицией.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

СМИ: Амри застрелил водителя грузовика за несколько часов до теракта

Данный факт опровергает версию, что водитель фуры пытался помешать террористу, осуществить наезд на толпу людей в Берлине

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