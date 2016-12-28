Российские хоккеисты еще отдадут канадцам должок

В ночь с понедельника на вторник в канадских Монреале и Торонто стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Самый престижный из проходящих в новогодние праздники спортивный турнир давно приблизился по популярности к взрослому мировому первенству. В первый игровой день зрители смогли наблюдать за главным противостоянием в мировом хоккее — на льду Air Canada Centre в Торонто хозяева турнира принимали сборную России и одержали победу со счетом 5:3.



Экс-главный тренер нашей молодежки Рафаил Ишматов призвал не делать преждевременных выводов из поражения подопечных Валерия Брагина.

— Я бы не стал называть это поражение слишком серьезным, — заявил «Известиям» Рафаил Ишматов, выигравший с нашей командой чемпионат мира в 2003 году. — Это лишь предварительный этап, и видно, что ребята еще не совсем акклиматизировались в Канаде. Особенно это было заметно по первому периоду и первой пропущенной шайбе. Такие ошибки допускать просто нельзя, и я могу списать это только на акклиматизацию. Драматизировать не стоит — я верю, что наши ребята потихоньку вкатятся в этот турнир и уже в финале отдадут канадцам должок.

В ходе встречи в Торонто сборная России получила шесть малых двухминутных штрафов против трех у канадцев. Хоккеисты «Кленовых листьев» трижды воспользовались численным большинством, реализовав свои моменты.

— Удаления были технические и безоговорочные, поэтому я бы не стал говорить, что они повлияли на результат, — заявил «Известиям» экс-главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев. — В первую очередь сказалось то, что канадцы могут реализовывать численное преимущество, а наши хоккеисты не продемонстрировали этого умения. Канада выглядела сильнее по многим показателям. Они были грамотнее в технико-тактическом плане, лучше защищались в меньшинстве. Хотя хорошей игрой в меньшинстве наша команда как раз всегда отличалась. У России и раньше было немало удалений, но мы умели строить оборону — разрушать всегда легче, чем создавать. Самоотверженность парней приводила к тому, что даже при численном преимуществе сопернику не удавалось извлекать для себя позитив в игре. Если команда не забивает в большинстве, она начинает психологически надламываться, и Россия часто этим пользовалась. Но не в этот раз. Мы очень много проигрывали у себя в зоне, часто при развитии атаки ошибались защитники. Из-за этого мы и получили проблемы у собственных ворот.

По мнению Владимира Плющева, выигравшего с нашей молодежной сборной чемпионат мира в 2002 году, проводить параллели с турниром шестилетний давности не стоит. Тогда в Оттаве под руководством того же Брагина Россия также стартовала с поражения от Канады и с трудом вышла в плей-офф, но в итоге выиграла золото — последнее на данный момент для нашей команды. На том турнире известность получили нынешние звезды НХЛ и взрослой сборной России Артемий Панарин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

— Параллели проводить нельзя — другое время, другие игроки с другим воспитанием, — пояснил эксперт. — Всё это влияет. Другое дело, что паниковать не стоит. Ничего страшного не произошло. Всё равно основной задачей по-прежнему остается выход в плей-офф. Думаю, наша команда справится с ней. Вопрос в том, с какого месте мы выйдем. Это не принципиально, но достаточно значимо. При этом команде с такими амбициями, как у России, должно быть всё равно, с какого места выходить. Она должна настраиваться на победу с любым соперником при любых обстоятельствах.

Собеседник «Известий» выразил надежду, что свои лидерские качества на турнире проявит капитан сборной Кирилл Капризов, выступающий в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев».

— Если команда играет недостаточно убедительно и в ней нет лидера, который за собой потащит партнеров, то выделять кого-то незачем, — добавил Владимир Плющев. — Я всегда говорю: «Команда выигрывает с тренером — команда проигрывает с тренером». В этом смысле жду проявления лидерских качеств со стороны капитана сборной Кирилла Капризова. Не могу сказать, что он провалил встречу с Канадой. Тут вообще стоит сказать, что наша сборная недостаточно хорошо выглядела в плане командной игры. Но именно сейчас очень многое будет зависеть от капитана. Поэтому надеюсь, что Капризов покажет себя в дальнейшем.

Рафаил Ишматов выразил сдержанный оптимизм в отношении сборной России на нынешнем турнире.

— Видно, что коллектив у нас есть и он очень неплохой, — резюмировал 64-летний специалист. — Уверен, что наш главный тренер Валерий Брагин сделает правильные выводы и сумеет настроить ребят на оставшиеся игры. Если говорить по конкретным хоккеистам национальной команды, то я бы не хотел никого выделять. Пусть ребята до конца турнира остаются коллективом, одним целым. А уже после финала я вам скажу, кто и как индивидуально себя проявил.

В полночь на среду Россия сыграла второй матч против Латвии. А в четверг вечером команду Валерия Брагина ожидает игра со сборной США.

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