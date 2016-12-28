Как получить чудо в подарок

В детстве мы все знали, что если ты был воспитанным мальчиком или послушной девочкой, то Дед Мороз обязательно принесет тебе подарки. Во взрослой жизни все не так.

Ты можешь быть очень хорошей старушкой или старичком, но, увы, Дед Мороз к тебе забывает заглянуть. А может, ты не старик и не старушка, а просто выросший ребенок, у которого самого теперь дети. Как говорится, у человека три возраста: когда он верит в Деда Мороза, когда не верит и когда сам Дед Мороз. И вот теперь — ты сам Дед Мороз. И уже даже успел понять, что подарки — не главное. Главное — любовь, которая может быть материализована в подарок.

В эти предпраздничные дни мне часто вспоминается история, рассказанная воспитанницей приюта святителя Иоанна Шанхайского о том, как этот святой воспитывал в детях умение жертвовать, не привязываться к вещам, пусть даже очень для них дорогим. В приюте жили дети, которых святитель собирал на улицах. Когда русская диаспора оказалась в эмиграции в Шанхае, многие жили на грани нищеты, не имея постоянного дома и ожидая решения властей о дальнейшей своей судьбе. И вот, как рассказывает эта воспитанница, однажды святитель пришел в приют, взял детей и повел их в магазин детских игрушек. Предложил каждому выбрать ту, что им больше понравится. Они выбрали, подошли к кассе, все оплатили. А потом он открыл мешок и сказал им, что нужно эти игрушки положить туда, так как сейчас они пойдут и подарят эти игрушки тем, кому еще хуже, чем им. Когда она рассказывала эту историю, ей было уже около 80 лет, но она сказала, что до сих пор помнит того плюшевого мишку, которого тогда выбрала в магазине и через такой короткий срок отдала. Помнит мишку, но и благодарит прославленного ныне святителя Иоанна за урок, запомнившийся на всю жизнь и за приобретенное умение отдавать незнакомым людям то, что дорого тебе самому.

У наших добровольцев, сестер милосердия, сотрудников выездной паллиативной службы и всех других многочисленных проектов православной службы «Милосердие» — огромное количество подопечных. Тем не менее мы точно знаем, что каждый из них должен получить подарок на Рождество.

И потому мы приглашаем всех к этому: давайте покупать подарки и отдавать их незнакомым людям! Для этого и существует акция «Дари радость на Рождество!», к которой с каждым годом присоединяются самые разные города России и ближнего зарубежья.

Подопечные акции — люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Одинокие старики, семьи с детьми-инвалидами, тяжелобольные дети, подопечные домов-интернатов, детских домов для детей-инвалидов, многодетные семьи, бездомные... Все, кому мы помогаем изо дня в день жить, и все, кто, оставаясь в душе ребенком, каждый год ждет чуда любви в самый семейный, самый теплый, несмотря на сезон года, праздник! Праздник, который напоминает нам всем, что зло не всесильно и невездесуще, что победить его можно даже малым добрым делом.

На странице акции dari.miloserdie.ru есть большой список подопечных, а также подарки, которые они хотели бы получить.

Например, Авиалина Андреевна — бывшая балерина. Ее жизнь сложилась так, что она осталась совсем одна, сейчас она тяжело больна. Она живет в богадельне службы «Милосердие». Авиалине Андреевне хочется подарить на Рождество Христово теплое пуховое пальто. Здесь же, в богадельне, живет и Зоя Михайловна. Ей 84 года, она журналист. Ей также нужно теплое пальто, чтобы в холодное время года бывать на улице, а не сидеть с осени по весну в четырех стенах. Большим семьям — с 6, 7, 8 детьми — также можно сделать подарки, например, подарить детям развивающие наборы, самокаты или красивое постельное белье. Подарки нужны и одиноким мамам — одной нужна мультиварка, другой — детская кроватка, а третьей — для ребенка — набор «Лего».

Кажется, что эта акция направлена в первую очередь на тех, кто не может купить себе подарок. Но на самом деле это не совсем так. Тот, кто дарит подарки, даже самые небольшие, тот, кто делится чем-то с другими людьми — своими деньгами, силами, временем, получает не меньше радости. Настоящей рождественской радости! Потому что сделать бескорыстное доброе дело для того, кого ты не знаешь, — это настоящий подарок волхвов. Поделиться чем-то с другим — именно это дает счастье и приближает нас к тому Рождеству, что случилось чуть больше 2000 лет назад.

Младенцу Христу и его Матери не нашлось места ни в городских гостиницах, ни в домах. Он родился в убогой пещере, среди животных. Но пришли и те, кто приветствовал Его рождение и принес Ему дары, хотя и не знали Его.

То же самое может сделать любой человек прямо сейчас — выбрать на сайте подарок из списка и забронировать его, заполнив короткую форму.

Часто наши дарители хотят оказаться не только «благотворителями» и «поставщиками» подарков, но и готовы принять участие в самом процессе дарения — милости просим.

В Москве, конечно, не у всех есть время сначала съездить в магазин, а затем в пункт приема подарков, ведь и своим родным надо еще купить подарки, да и пробки в городе серьезные. Но эту проблему можно решить, сделав заказ и оплатив доставку через интернет-магазин. Также можно перечислить деньги на подарки с помощью SMS.

Постарайтесь успеть принять участие. Ведь акция будет проходить только до 5 января.



Автор — заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата, организатор православной службы добровольцев «Милосердие» (Москва)