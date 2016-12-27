Кириенко назначен председателем набсовета «Росатома»

Ранее этот пост занимал экс-спикер Госдумы РФ Борис Грызлов
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета госкорпорации «Росатом».
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Ранее эту должность занимал экс-спикер Госдумы Борис Грызлов. Он назначен членом набсовета госкорпорации.
Напомним, 5 октября Путин своим указом назначил Кириенко, возглавлявшего тогда «Росатом», на должность первого замглавы администрации президента.
Гендиректором госкорпорации Путин назначил Алексея Лихачева, занимавшего до этого пост первого замминистра экономического развития.
В состав набсовета «Росатома» входят девять человек — восемь представителей президента и правительства РФ, а также глава госкорпорации, являющийся членом набсовета по должности.