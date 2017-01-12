Ликбез по обольщению

Пришедших на «Спящего принца» театралов (Малая сцена МХТ) ждут приятные сюрпризы. На время спектакля зрительный зал и сцену накрывают пологом. Шатер, раскинувшийся в МХТ, — декорация спектакля, задуманная Виктором Шилькротом. На эту сценографию художника-постановщика вдохновило походное жилище ливийского лидера Муамара Каддафи. Аналогичный шатер он разбивал на Красной площади в Москве.

«Спящего принца» английский драматург сэр Теренс Рэттиган написал специально для Лоуренса Оливье. Тот прославил имя драматурга дважды, сыграв главного героя и на сцене, и в кино. В театре партнершей Оливье была его супруга Вивьен Ли, на экране эту же роль соблазнительницы сыграла Мерилин Монро. Исполнителю главной роли в спектакле МХТ Дмитрию Назарову тоже повезло: в постановке режиссера Романа Самгина вместе с ним играет его жена Ольга Васильева. Актриса исполняет роль великой герцогини.

Пьеса Рэттигана — о правителе маленькой балканской страны Карпатии, которая существует только в воображении автора. Великий герцог, он же принц-регент Чарльз (Дмитрий Назаров), до совершеннолетия своего сына короля Николаса VIII (Кузьма Котрелев) управляет государством. По мнению наследника, отец идет по пути смуты и кровопролития. Но кто слушает юнца?



Политические передряги король и принц решают в дипломатической миссии в Лондоне, где знакомятся с милой и непосредственной американкой Мэри Морган. Начинающая актриса со сценическим именем Элси Марина (Ксения Теплова), едва появившись в покоях великого герцога, переворачивает всё с ног на голову.

Фото: пресс-служба МХТ им. А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

«Я спящий принц в ожидании поцелуя», — говорит герцог. Что же он слышит в ответ? «Ваши волосы — колосья созревшей пшеницы, глаза — озера, утонуть в которых почту за счастье...»

Ксения Теплова в роли Элси Марины — находка для этой постановки. Актриса может быть смешной, нежной и соблазнительной. А в какой-то момент ее гротеск обезоруживает не только великого герцога, но и зрителей. В такую девушку трудно не влюбиться. Что и происходит с Чарльзом.

Однако великая герцогиня только на первый взгляд глупа, глуха и ничего не замечает. На деле же она осуществляет захват «вражеских территорий» и берет в союзники юную фаворитку мужа. Ну а Элси Марина не только переходит на сторону соперницы, но и налаживает отношения герцога с сыном...

Фото: пресс-служба МХТ им. А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

В спектакле нет проходных работ. Все персонажи — от фрейлины (Лариса Кокоева) и лакеев (Армен Арушанян, Георгий Ковалев, Алексей Кирсанов) до эрцгерцогини (Алена Хованская) и принцессы (Софья Ардова) — яркие и запоминающиеся. Комический градус постановки повышает Артем Волобуев, играющий Питера Нортбрука, правую руку великого герцога. Именно его усилиями в жизни правителя и появляется веселая девушка Элси Марина, устраивающая ликбез для тех, кто не умеет говорить комплименты, ухаживать и делать первый шаг.

Остается добавить, что для внимательного зрителя пьеса Рэттигана может служить неким пособием по налаживанию «дипломатических отношений» между мужчиной и женщиной. А также подсказкой, как из грубого, высокомерного, облеченного властью знатного самодура сделать покладистого, щедрого, предугадывающего каждое желание мужа...

