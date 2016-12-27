Ученые: популяция гепардов катастрофически сократилась

Английские ученые прогнозируют скорое исчезновение гепардов. Об этом заявили ученые из Общества по охране дикой природы и Зоологического общества Лондона после проведения ряда опыта. Они позволили установить, что на планете осталось всего 7100 особей.

Эксперты заявили, что популяция этих редких хищников сократилась на 91%. Больше всего пострадали популяции азиатских гепардов. Авторы исследования призывают к изменению статуса гепарда в Красной книги с «Уязвимых» на «Под угрозой исчезновения», а также принять экстренные меры для предотвращения вымирания этих хищников.

Ранее специалисты выяснили, каким животным грозит вымирание через 90 лет. В их число попали бенгальские тигры, западные гориллы и черные носороги, сообщает «Русская планета».