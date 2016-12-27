В Минобороны РФ рассказали о состоянии основного черного ящика Ту-154

Контейнер основного бортового самописца разбившегося в Черном море самолета Ту-154 находится в удовлетворительном состоянии. Он доставлен в ЦНИИ ВВС в подмосковных Люберцах.



Как сообщает пресс-служба Минобороны, после проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется расшифровка черного ящика, который фиксировал все технические параметры лайнера во время полета.



Расшифровка может занять от нескольких суток до недели, но не исключено, что именно она прольет свет на точную причину крушения.



Напомним, бортовой самописец был обнаружен подводным телеуправляемым аппаратом «Фалкон» в 5.42 по Москве на удаленности 1,6 км от берега на глубине 17 м.



Самолет Ту-154 Минобороны РФ, совершавший рейс Чкаловский–Хмеймим (Сирия), упал в море в районе Сочи, почти сразу после вылета из аэропорта Адлер, где самолет совершил промежуточную посадку с целью дозаправки топливом.



На борту находилось 92 человека. Все они погибли.