Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Минобороны РФ рассказали о состоянии основного черного ящика Ту-154

Бортовой самописец был доставлен из Сочи в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где будет производиться его расшифровка

Контейнер основного бортового самописца разбившегося в Черном море самолета Ту-154 находится в удовлетворительном состоянии. Он доставлен в ЦНИИ ВВС в подмосковных Люберцах.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, после проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется расшифровка черного ящика, который фиксировал все технические параметры лайнера во время полета.

Расшифровка может занять от нескольких суток до недели, но не исключено, что именно она прольет свет на точную причину крушения.

Напомним, бортовой самописец был обнаружен подводным телеуправляемым аппаратом «Фалкон» в 5.42 по Москве на удаленности 1,6 км от берега на глубине 17 м.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, совершавший рейс Чкаловский–Хмеймим (Сирия), упал в море в районе Сочи, почти сразу после вылета из аэропорта Адлер, где самолет совершил промежуточную посадку с целью дозаправки топливом.

На борту находилось 92 человека. Все они погибли.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Минобороны РФ рассказали о состоянии основного черного ящика Ту-154

Бортовой самописец был доставлен из Сочи в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где будет производиться его расшифровка

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения

Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке