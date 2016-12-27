Около 600 человек эвакуировали из ТЦ на юго-западе Москвы

Из торгового центра «Звездочка» на улице Покрышкина в районе станции метро «Юго-Западная» в Москве эвакуировали около 600 человек. Причиной послужил подозрительный предмет. Для проверки на место ЧП выехали специалисты экстренных служб, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сообщается также, что 50 человек были эвакуированы из ресторана японской кухни, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице, где была обнаружена бесхозная спортивная сумка, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на «Интерфакс».