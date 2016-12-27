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ФАС может возбудить дело в отношении Visa и MasterCard

Жалоба была получена от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить дело против Visa и MasterCard. Служба получила жалобу от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на нарушение антимонопольного законодательства РФ со стороны платежных систем.

«В ФАС России действительно поступило заявление РАТЭК, в котором содержится указание на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях платежных систем Visa и MasterCard. Заявление находится в процессе рассмотрения, и вопрос о том, будет ли возбуждено дело, будет решен по итогам такого рассмотрения», — сказала заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС РФ Лилия Беляева, передает «РИА Новости».

Ранее сегодня стало известно, что РАТЭК вместе с «Опорой России», АКОРТ и АКИТ обратилась в ФАС с жалобой на Visa и MasterCard. Ассоциация усмотрела в действиях платежных систем злоупотребление доминирующим положением, что запрещается законом о защите конкуренции.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

ФАС может возбудить дело в отношении Visa и MasterCard

Жалоба была получена от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники

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