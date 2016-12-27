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Исторический проект «Россия – моя история» подвел итоги года

В 2016 году мультимедийный исторический проект «Россия – моя история» посетили более 450 тыс. человек

В 2016 году мультимедийный исторический проект «Россия – моя история» посетили более 450 тыс. человек.

В Историческом парке, расположенном в 57-м павильоне ВДНХ, на постоянной основе объединены экспозиции проекта, созданные с 2013 года и по настоящее время.

Первоначально в парке были размещены выставки «Романовы» и «Рюриковичи». Экспозиция «1914 – 1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе» была открыта 1 мая 2016 года. С 21 декабря 2016 года в историческом парке работает уникальная трехмерная панорама «Москва. 1941. Контрнаступление», посвященная 75-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой. Создание панорамы приурочено к году с момента открытия исторического парка «Россия – моя история».

Четвертая экспозиция проекта, посвященная периоду с 1945 по 2016 год, займет свое место в историческом парке в 2017 году.

В течение 2016 года был доработан контент экспозиций Исторического парка. Материалы переведены в новый формат, обновлено более 2 тыс. информационных статей, разработан новый контент проекционного купола, посвященного преподобному Сергию Радонежскому, обновлены версии интерактивных приложений в каждой экспозиции.

Получили развитие и пользуются популярностью аудиогиды — посетителям теперь доступны новые типы устройств с видеоэкранами. Линейка медиаэкскурсий дополнилась переводами на английский и французский языки.

В течение года мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» посетили группы более чем из 1050 учебных заведений Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Материалы экспозиций проекта были рекомендованы Министерством образования РФ и департаментом образования Москвы в качестве базы для переподготовки учителей истории, а также для студентов и школьников к изучению.

В сентябре 2016 года на базе исторического парка «Россия — моя история» стартовал образовательный проект «История прошлого в технологиях будущего». Более 10 тыс. учителей истории получили абонементы для свободного посещения экспозиций.

На базе парка действуют молодежные исторические клубы, чьи мероприятия объединены в три цикла, посвященные популяризации православной культуры, отечественной истории, а также русского языка и литературы.

«В следующем году исторический проект «Россия — моя история» планирует размещение в более 10 городах России исторических парков, которые станут основой для изучения и популяризации отечественной истории среди молодежи и всех желающих. Мы надеемся, что открытие таких центров изучения поможет не просто восполнить пробелы в понимании истории, а показать взаимосвязь событий, времен и их влияние на нашу современную действительность», — рассказал директор исторического парка Иван Есин.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Исторический проект «Россия – моя история» подвел итоги года

В 2016 году мультимедийный исторический проект «Россия – моя история» посетили более 450 тыс. человек

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