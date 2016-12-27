Реконструкция терминалов в Толмачево обойдется в 2 млрд рублей

В 2017 году новосибирский аэропорт Толмачево планирует приступить к проектным работам по капитальной реконструкции терминала внутренних воздушных линий.



Кроме того, на территории воздушной гавани сформируют единый терминал для пассажиров внутренних и международных воздушных линий. Инвестиции на реализацию проекта составят порядка 2 млрд рублей.

Генеральный директор международного аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич заявил, что реконструкция терминалов запланирована на 2018–2019 годы.

Как передает Сибирское агентство новостей, Толмачево планирует увеличить общий пассажиропоток на 14%, доведя его до 4,7 млн пассажиров.

