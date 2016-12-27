Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Реконструкция терминалов в Толмачево обойдется в 2 млрд рублей

Новосибирский международный аэропорт планирует увеличить пассажиропоток

В 2017 году новосибирский аэропорт Толмачево планирует приступить к проектным работам по капитальной реконструкции терминала внутренних воздушных линий.

Кроме того, на территории воздушной гавани сформируют единый терминал для пассажиров внутренних и международных воздушных линий. Инвестиции на реализацию проекта составят порядка 2 млрд рублей.

Генеральный директор международного аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич заявил, что реконструкция терминалов запланирована на 2018–2019 годы.

Как передает Сибирское агентство новостей, Толмачево планирует увеличить общий пассажиропоток на 14%, доведя его до 4,7 млн пассажиров.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Реконструкция терминалов в Толмачево обойдется в 2 млрд рублей

Новосибирский международный аэропорт планирует увеличить пассажиропоток

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке