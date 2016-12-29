Рыба придет из Крыма

В Крыму запланировано строительство комплекса по глубокой переработке азовской и черноморской рыбы мощностью 75 тыс. т сырья в год. Реализация проекта позволит существенно увеличить объем производства рыбной продукции и расширить поставки на территорию России и стран Таможенного союза. По оценке аналитиков, только один этот проект по переработке потенциально заместит до 19% импорта в натуральном выражении.

В Росрыболовстве «Известиям» рассказали, что инвестпроект был представлен на недавней рабочей встрече руководства ведомства с представителями рыбной отрасли Республики Крым и Севастополя. Предполагается, что его реализацией займется группа компаний «Лазурный океан».



— На первом этапе, к лету 2017 года, планируется реконструировать промышленный холодильник для хранения рыбы вместимостью 10 тыс. т в Керченском рыбном порту и создать рыбоприемный пункт мощностью до 40 тыс. т в год, — сообщили в Росрыболовстве. — Вторая очередь предполагает проектирование и строительство на Черноморском побережье комплекса по глубокой переработке азовской и черноморской рыбы (шпрот, тюлька, хамса, бычок, ставрида), включая бесконтактную приемку, сортировку, разделку, соление, вяление, копчение и хранение рыбы, а также производство рыбной муки.



Мощность комплекса, строительство которого запланировано на 2017–2018 годы, составит 75 тыс. т сырья в год. Кроме того, рассматривается перспектива переработки на предприятии водных биоресурсов, добытых с использованием океанического флота (в случае строительства на крымских верфях новых рыбопромысловых судов).

— Реализация инвестпроекта позволит серьезно увеличить объем производства рыбной продукции и расширить ее поставки на территорию России и стран Таможенного союза, — считают в Росрыболовстве. По их данным, предприятие станет крупнейшим в регионе рыбоперерабатывающим комплексом.

По данным ГК «Финам», объем производства рыбы в России в 2015 году составил 1,175 млн т (в сравнении с 2014 годом зафиксирован рост на 0,7%). Таким образом, подсчитывает финансовый аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин, мощность первой очереди проекта составит около 3,4% от общероссийского объема производства. Вторая очередь будет иметь уже федеральное значение.

— Учитывая то, что исторически сложившаяся структура отрасли в России из-за дефицита перерабатывающих мощностей подразумевает экспорт свежей рыбы и импорт уже замороженной, переработанной, — данный проект будет способствовать активному импортозамещению, — заявил Тимур Нигматуллин.

Он напоминает, что в 2015 году было импортировано в Россию 401 тыс. т свежей и свежемороженой рыбы. В сравнении с 2014 годом произошло снижение на 38%. В денежном выражении импорт рыбы в Россию в 2015 году составил $660 млн. Таким образом, только один этот проект по переработке рыбы потенциально заместит до 19% импорта в натуральном выражении.

Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя Валерий Сивочуб согласен, что планирующийся проект крупный не только в масштабах полуострова, но и в масштабах страны. По его данным, всего в Азовском и Черном море вылавливается всех видов рыбы около 150 тыс. т. Из них большая часть вывозится с полуострова. Получается, что новое предприятие будет перерабатывать половину всего объема.

— Проект нужный, потому что особенно азовская рыба всегда примитивно перерабатывалась, солилась. И сегодня проект, предполагающий глубокую переработку, необходим, — сказал Валерий Сивочуб.

Что касается перспективы переработки водных биоресурсов, добытых с использованием океанического флота, по мнению эксперта, планы инвестора вряд ли удастся воплотить в ближайшее время.