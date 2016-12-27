Минтранс: авиасообщение с Египтом могут восстановить в январе 2017-го

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что в январе 2017 года, вероятно, будет возобновлено авиасообщение с Египтом.

«Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром», — сказал Соколов, передает ТАСС.

Он добавил, что решение по возобновлению рейсов примет руководство страны, основываясь на заключениях экспертов.

«Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме», — добавил глава ведомства.

При этом Соколов также отметил, что получил в рабочем порядке согласие от Египта по предложенному Россией проекту соглашения по безопасности в аэропортах.

«Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются», — пояснил Соколов.