Хлопонин: йод и зеленка будут продаваться без рецепта

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что правительство не собирается принимать решение о продаже йода, зеленки и валокордина исключительно по рецептам.

«Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует», — заверил вице-премьер, передает «Интерфакс».

На вопрос о том, действительно ли валокордин, йод и зеленку можно будет по-прежнему купить в аптеках без рецептов, Хлопонин ответил: «Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают».

Он также подчеркнул, что йод и зеленка не должны отпускаться только по рецепту, так как зачастую нужны «здесь и сейчас».

«То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и зеленка — это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме», — сказал вице-премьер.