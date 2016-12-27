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Эксперты перечислили наибольшие успехи в реализации майских указов

Опрос был проведен центром ОНФ среди представителей общественных организаций и активного гражданского населения

Среди майских указов президента РФ представители общественных объединений и ассоциаций наиболее положительно отнеслись к реализации проекта предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна», сообщила «Известиям» пресс-служба центра «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Народная экспертиза».

«Наиболее заметные изменения к лучшему за последние четыре года произошли в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» — отметили 60% опрошенных», — указано в сообщении центра ОНФ.

30% экспертов также отметили прогресс в повышении доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом 24% опрошенных обратили внимание на положительную динамику в выполнении программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

В числе приоритетных направлений программы «народные эксперты» отметили экономическое развитие (75%), повышение качества и доступности медицинской помощи (68%), повышение качества услуг ЖКХ и контроль за формированием тарифов (64%). При этом респонденты подчеркнули, что органам власти следует более активно работать в сферах борьбы с коррупцией (47%), экологии (41%), повышения безопасности дорожного движения и улучшения состояния дорог (40%), а также обеспечения поддержки льготных категорий граждан и социально незащищенных слоев населения (39%).

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Эксперты перечислили наибольшие успехи в реализации майских указов

Опрос был проведен центром ОНФ среди представителей общественных организаций и активного гражданского населения

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