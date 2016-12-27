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Вторник,
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Мирошниченко опровергла слухи о своей госпитализации

74-летняя актриса была возмущена появлением подобной информации

Ирина Мирошниченко, народная артистка России, опровергла слухи о своей госпитализации. Об этом сообщило «РИА Новости».

Актриса была возмущена появлением подобной информации. «Все эти сплетни — какой-то дикий розыгрыш. Я работаю, оставьте меня в покое», — сказала она агентству.

Ранее СМИ сообщили о том, что 74-летняя артистка попала в одну из столичных больниц с острыми болями.

Мирошниченко снималась в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Дядя Ваня», «Зимняя вишня» и других, сообщает телеканал «360».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Мирошниченко опровергла слухи о своей госпитализации

74-летняя актриса была возмущена появлением подобной информации

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