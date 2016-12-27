Мирошниченко опровергла слухи о своей госпитализации

Ирина Мирошниченко, народная артистка России, опровергла слухи о своей госпитализации. Об этом сообщило «РИА Новости».

Актриса была возмущена появлением подобной информации. «Все эти сплетни — какой-то дикий розыгрыш. Я работаю, оставьте меня в покое», — сказала она агентству.

Ранее СМИ сообщили о том, что 74-летняя артистка попала в одну из столичных больниц с острыми болями.

Мирошниченко снималась в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Дядя Ваня», «Зимняя вишня» и других, сообщает телеканал «360».