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Россияне не поскупятся на праздник

Пика продаж торговые сети ожидают в предновогодние дни 30 и 31 декабря

Фото: ТАСС/Илья Питалев

По прогнозам крупнейших федеральных продуктовых ритейлеров и аналитиков, предновогодние продажи продуктов питания в 2016-м могут вернуться к уровню конца 2014 года. Пика продаж ритейлеры ждут 30 и 31 декабря  в эти дни товарооборот, согласно статистике, вырастает более чем наполовину. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: потребители постараются купить себе всё, что давно планировали.

 Потребление в предновогодние недели из года в год показывает растущую динамику. Составляя праздничное меню, покупатели отдают предпочтение ингредиентам для популярных салатов, выбирают шампанское и конфеты,  сообщили «Известиям» в сети «Дикси».

Представитель ритейлера подчеркнул, что «самые активные продажи традиционно приходятся на пиковый период  30 и 31 декабря, в эти дни товарооборот выше среднедневных показателей декабря на 60%».

В «Дикси» также добавили, что продажи икры в декабре в среднем вырастают в три раза по сравнению с остальными месяцами, а игристых вин продается больше в 2,5 раза. Конфеты и шоколад традиционно становятся популярным угощением и подарком, поэтому по сравнению с ноябрем в декабре спрос на шоколадные изделия вырастает на 60%, а в последние предновогодние дни  на 200%.

Директор по маркетингу сети «Перекресток» Дмитрий Медведев считает, что уже в последние дни декабря покупательская активность должна вернуться к уровню конца 2014 года, когда средний чек вырос на 3040% относительно итогов ноября.

 Мы отмечаем рост потребительской уверенности, можно говорить о стабилизации потребительских настроений,  сказал он.

Кроме суммы среднего чека, в предновогодний период всегда растет и количество товаров в потребительской корзине, напоминает Дмитрий Медведев.

 В этом году мы планируем, что покупатели придут к нам как для обычных повседневных и праздничных закупок, так и для того, чтобы приобрести деликатесы и подарки,  сказал он, добавив, что презентом сегодня могут быть и деликатесы, «так как ценность дорогих продуктов питания в качестве подарков возросла».

Управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков напоминает, что, по данным Банка России, рост потребительских цен на продовольственные товары в 2016 году составил 4%, а на непродовольственные товары  6,2%. По данным Росстата, объем розничного товарооборота за первые 11 месяцев уходящего года уменьшился на 5,1%.

 Однако не следует забывать о влиянии психологического фактора: в период новогодних праздников значительная часть граждан постарается «забыться», что будет означать переход к временному потреблению на докризисном уровне,  уверен он.

Напомним, ранее Росстат рассчитал стоимость набора продуктов питания, которые понадобятся в конце 2016 года для приготовления новогоднего ужина семье из пяти человек. Эта сумма составит 5585 рублей, что на 3,6% дороже, чем годом ранее. Например, традиционный салат оливье прибавил в стоимости по сравнению с прошлым годом на 1,8%, до 310 рублей, а селедка под шубой подорожала на 3,7%, до почти 155 рублей.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Россияне не поскупятся на праздник

Россияне не поскупятся на праздникПика продаж торговые сети ожидают в предновогодние дни 30 и 31 декабря

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