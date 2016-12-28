Выборы и выборы

Уходящий политический год обнаруживает многие интернациональные тренды, которые, вне сомнения, получат последующее развитие. Одно из значимых подтверждений — электоральные кампании национальных государств. В 2016 году это проявилось на президентских выборах США, Молдавии, Узбекистана, Австрии, парламентских выборах в Ирландии, Белоруссии, Македонии, Румынии, Сербии, при референдумах в Великобритании (нашумевший Brexit), Киргизии, других странах.

Политически значимую роль эта тенденция сыграет и в 2017 году. Нам предстоит увидеть немало интересного при выборах президентов Франции, Киргизии, в бундестаг Германии и т.д.

С геополитической точки зрения практически каждая выборная кампания сказывается на состоянии международного сообщества, может содействовать его оптимизации на базе принципов международного права и Устава ООН, преодолению существующей в нем, к сожалению, «критической массы» (русофобия, нелегитимные санкции, двойные стандарты, юридический нигилизм, нарушение общепризнанных прав человека, милитаризация космоса и Мирового океана).

Выборы в Государственную думу 18 сентября 2016 года показали, что электоральный потенциал России обладает международным измерением.

Один из итогов кампании–16 — формирование национальной электоральной практики позитивной ориентации, основанной на принципах легитимности, открытости, конкуренции.

Действительно, если посмотреть на опыт российской кампании, то можно увидеть ее влияние на улучшение двусторонних и многосторонних связей с участием РФ, повышение в них климата доверия, конструирование дипломатических и международно-правовых инициатив (например, разработка общеевропейской или Евразийской конвенции о международных избирательных стандартах, их кодификация, заключение двусторонних соглашений).

Уверен, что к этому позитивно-политическому материалу будет привлечено и внимание авторитетных международных структур — ООН, ОБСЕ, Совета Европы, СНГ, ШОС, а также зарубежных органов — парламентов, центризбиркомов, партий и СМИ.

Немного статистики. Она красноречива, особенно принимая во внимание русофобские атаки на РФ, объявленную ей информационную войну, стремление доказать, что Россия в изоляции, экономическом и политическом кризисе. В качестве иностранных (международных) наблюдателей ЦИК РФ аккредитовала 774 человека (в 2011-м их было 688). Они представляли 63 государства, расположенных в Европе, Азии, Африке, в Северной и Латинской Америке (в 2011 году — 53). Для сравнения: на последних выборах президента США присутствовали 290 международных наблюдателей из 44 стран. География говорит сама за себя. Наибольшее количество международных наблюдателей представляли Казахстан — 102 человека, Белоруссию — 69 человек, США — 63 человека, ФРГ — 60 человек, Армению — 32 человека, Францию — 29 человек. Отметились и те страны, которые инициативно ведут себя в антироссийской манере на многих международных площадках. Великобритания — 14, Дания — 21, Канада — 22, Украина — 4, Швеция — 20. Прибалтийские страны (Эстония, Латвия, Литва) делегировали 16 наблюдателей.

На фоне высокого уровня организации международного наблюдения на российских выборах факты ограниченного и селективного допуска наблюдателей на выборах президента США–2016 смотрятся диссонансом. Удивление вызывает стремление большинства штатов вообще уйти от какого-либо международного сотрудничества и воспрепятствовать, иногда даже с подключением силовых ведомств (ФБР), присутствию зарубежных наблюдателей на избирательных участках. Факт — далекий, согласимся, от демократических императивов.

Нельзя не сказать, что российский опыт — своего рода прожектор неблагополучного положения с реализацией итогового документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (1990 года), согласно которому государства — участники ОБСЕ обязаны приглашать для наблюдения за общенациональными выборами «в объеме, допускаемом законом», международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Еще один тревожный момент, который сказывается на авторитетности электоральных пространств в Европе. Согласно официальным данным, немногим более 20 государств из 57 участников ОБСЕ включили в свое национальное законодательство о выборах положения о международных (иностранных) наблюдателях.

Напомним, что в числе первых была Россия. Поэтому актуальна разработка силами ЦИК, МИДа, Минюста российской инициативы о создании Кодекса международного наблюдения на выборах и референдумах. Ее в дальнейшем справедливо презентовать в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, иных организациях. Подобный подход — шаг в сторону права, укрепления демократических начал, преференций взаимодействия, гармонизации гуманитарных стандартов. Это еще один вывод из проведенной в России избирательной кампании.

Автор — чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук, профессор РАНХиГС