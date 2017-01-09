Количество смертников в Ираке сократилось вдвое

В Ираке фиксируют двукратное уменьшение числа смертников, прибывающих в страну из соседней Сирии. Эту ситуацию, которая проявляется в значительном снижении количества терактов с участием самоподрывников, связывают с перекрытием турецко-сирийской границы. Вместе с тем, как отмечают в Багдаде, полностью избавиться от такого рода террористов будет довольно сложно.

Перекрытие турецко-сирийской границы привело к уменьшению на 50% количества смертников, проникающих на территорию Ирака. Об этом «Известиям» заявил военный представитель ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», являющегося частью иракской армии, Карим ан-Нури.

— Их количество снизилось вдвое. Мы связываем это с перекрытием сирийско-турецкой границы. До этого смертники с турецкой территории просачивались в Сирию, а оттуда в Ирак. Впрочем, поток по-прежнему есть. Боевики прибывают из Ракки. В этой связи значительный вклад в решение проблемы могло бы внести установление контроля если не над всей иракско-сирийской границей, то хотя бы над дорогами, связывающими две страны, — говорит Карим ан-Нури.

В свою очередь, член комитета иракского парламента по международным делам Икбаль аль-Мази подтвердила «Известиям», что количество смертников в стране значительно снизилось.

— Развитие событий в районе турецко-сирийской границы соответствующим образом сказывается на ситуации в Ираке. Действия российских ВКС, а также понимание угрозы со стороны ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России), которое как представляется, наконец-таки сформировалось у турецких властей, дали свои результаты. Мы наблюдаем значительное уменьшение потока террористов, в том числе смертников. В целом можно говорить о качественном изменении ситуации, — указывает депутат.

Вместе с тем, как отмечает директор иракского Республиканского центра изучения стратегии и безопасности Муатазз Мухи Абдель Хамид, полностью справиться с проблемой смертников будет довольно сложно.

— Контроль за границей в целом очень трудно осуществлять. Речь идет о пустынной местности, причем значительный участок границы контролируется террористами, которые свободно перемещаются из одной страны в другую. К тому же не хватает сил для поддержания безопасности на западных рубежах. Кроме того, следует признать, что на территории Ирака уже присутствует огромное количество смертников, которые находятся как среди террористов, ведущих активные боевые действия, так и в «спящих» ячейках, — говорит эксперт.

В настоящее время большая часть турецко-сирийской границы контролируется отрядами Сирийских демократических сил, состоящих преимущественно из курдских формирований. Кроме того, небольшой участок занят бойцами оппозиционной Сирийской свободной армии, которых поддерживают турецкие войска. До недавнего времени боевики ИГИЛ контролировали участок турецко-сирийской границы протяженностью несколько десятков километров, однако в августе Анкара объявила о начале операции «Щит Евфрата» и ввела войска на сирийскую территорию, выбив террористов с занимаемых позиций.

Что касается иракско-сирийской границы, то значительная ее часть по-прежнему контролируется игиловцами, которые свободно перемещаются из одного государства в другое и обратно.

Среди боевиков, разумеется, присутствует и немалое количество смертников. Если говорить о цифрах, то, как писал в марте ряд арабских СМИ со ссылкой на источники в силах безопасности в Багдаде, количество подорвавших себя в Ираке террористов превышает 2 тыс. человек. Причем речь идет о статистике лишь за 2014 год.

Чаще всего жертвами такого рода атак становятся гражданские лица. Вместе с тем ИГИЛ активно использует смертников против военных, в частности, в Мосуле.

Тактика боевиков стандартна: легковой автомобиль обшивается бронелистами, начиняется взрывчаткой и под управлением смертника направляется в сторону расположения армейских частей, где и совершается подрыв. В ходе одной из таких атак в сирийской провинции Хомс 15 июня погиб российский военный Андрей Тимошенков.