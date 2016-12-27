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В воронежских двухэтажных поездах появились зоны отдыха для детей

Новые вагоны начали курсировать между Воронежем и Москвой с 27 декабря

В двухэтажных поездах Москва–Воронеж появились новые вагоны с зонами отдыха для пассажиров с детьми. Их включили в составы с 27 декабря.

Зона отдыха для детей расположена на втором этаже. В ней установили мягкую мебель, столики для развивающих игр, мини-сцену и телевизор. Здесь также есть 18 пассажирских мест и туалетная кабина.

Как передает РИА «Воронеж», на первом этаже есть 34 сиденья, багажный стеллаж, туалет с душевой кабиной и вендинговые аппараты. Пассажирские места оборудованы откидными столиками, розетками и индивидуальными светильниками.

Кроме того, в новых вагонах есть и купе для инвалидов, оснащенное местом для кресла-коляски, кнопкой вызова проводника и специальными поручнями.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В воронежских двухэтажных поездах появились зоны отдыха для детей

Новые вагоны начали курсировать между Воронежем и Москвой с 27 декабря

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