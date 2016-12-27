В воронежских двухэтажных поездах появились зоны отдыха для детей

В двухэтажных поездах Москва–Воронеж появились новые вагоны с зонами отдыха для пассажиров с детьми. Их включили в составы с 27 декабря.



Зона отдыха для детей расположена на втором этаже. В ней установили мягкую мебель, столики для развивающих игр, мини-сцену и телевизор. Здесь также есть 18 пассажирских мест и туалетная кабина.



Как передает РИА «Воронеж», на первом этаже есть 34 сиденья, багажный стеллаж, туалет с душевой кабиной и вендинговые аппараты. Пассажирские места оборудованы откидными столиками, розетками и индивидуальными светильниками.



Кроме того, в новых вагонах есть и купе для инвалидов, оснащенное местом для кресла-коляски, кнопкой вызова проводника и специальными поручнями.

