Карельская Сортавала стала одним самых популярных малых городов

Город в Карелии занял третье место в рейтинге малых городов, куда больше всего любят приезжать туристы. По данным статистики сервиса для поиска отелей RoomGuru, проживание в приладожском городе стоит в среднем около 4760 рублей в сутки на одного человека.

Сортавалу часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом. Сейчас это единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка.



Перечень сформирован на основе информации о бронировании номеров гостиниц в городах с населением до 50 тыс. человек в 2016 году. Первое место занял Великий Устюг, на втором — Суздаль. В десятку попали Переславль-Залесский, Плес, Ростов Великий, Печоры, Валдай, Углич и Торжок, сообщает ИА «Карелинформ».

Самый дорогой для туристов малый город России — Плес. Здесь путешественник тратит на жилье в среднем по 6,5 тыс. рублей в сутки. Самый бюджетный для путешественника — Торжок, один день в гостинице которого в среднем обойдется в 2,7 тыс. рублей.