Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Карельская Сортавала стала одним самых популярных малых городов

Она вошла в тройку лидеров по посещаемости туристами, пропустив вперед Великий Устюг и Суздаль

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Город в Карелии занял третье место в рейтинге малых городов, куда больше всего любят приезжать туристы. По данным статистики сервиса для поиска отелей RoomGuru, проживание в приладожском городе стоит в среднем около 4760 рублей в сутки на одного человека.

Сортавалу часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом. Сейчас это единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка.

Перечень сформирован на основе информации о бронировании номеров гостиниц в городах с населением до 50 тыс. человек в 2016 году. Первое место занял Великий Устюг, на втором — Суздаль. В десятку попали Переславль-Залесский, Плес, Ростов Великий, Печоры, Валдай, Углич и Торжок, сообщает ИА «Карелинформ».

Самый дорогой для туристов малый город России — Плес. Здесь путешественник тратит на жилье в среднем по 6,5 тыс. рублей в сутки. Самый бюджетный для путешественника — Торжок, один день в гостинице которого в среднем обойдется в 2,7 тыс. рублей.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Карельская Сортавала стала одним самых популярных малых городов

Карельская Сортавала стала одним самых популярных малых городовОна вошла в тройку лидеров по посещаемости туристами, пропустив вперед Великий Устюг и Суздаль

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке