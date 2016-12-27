После смерти шимпанзе Малевича в Ставрополе завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после смерти шимпанзе Малевича в ставропольском контактном зоопарке «Берендеево».

Известно, что с марта по ноябрь текущего года неизвестный жестоко обращался с шимпанзе, в результате чего животное погибло. Об этом заявили в прокуратуре Промышленного района города Ставрополь «Комсомольской правде на Северном Кавказе».

Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». В настоящее время фигуранты дела устанавливаются. Прокуратура взяла расследование под личный контроль.

СМИ сообщили о смерти шимпанзе Малевича 19 декабря. Животное было местной знаменитостью из-за своего умения писать картины кистью. Зоозащитники уверены, что животное скончалось из-за плохих условий содержания, сообщает телеканал «360».