Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

После смерти шимпанзе Малевича в Ставрополе завели уголовное дело

Животное могло погибнуть из-за плохих условий содержания

Уголовное дело возбуждено после смерти шимпанзе Малевича в ставропольском контактном зоопарке «Берендеево».

Известно, что с марта по ноябрь текущего года неизвестный жестоко обращался с шимпанзе, в результате чего животное погибло. Об этом заявили в прокуратуре Промышленного района города Ставрополь «Комсомольской правде на Северном Кавказе».

Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». В настоящее время фигуранты дела устанавливаются. Прокуратура взяла расследование под личный контроль.

СМИ сообщили о смерти шимпанзе Малевича 19 декабря. Животное было местной знаменитостью из-за своего умения писать картины кистью. Зоозащитники уверены, что животное скончалось из-за плохих условий содержания, сообщает телеканал «360».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

После смерти шимпанзе Малевича в Ставрополе завели уголовное дело

Животное могло погибнуть из-за плохих условий содержания

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

Третий день люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, образовавшемуся на набережной города

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке