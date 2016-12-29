Анимационная оттепель

В российский прокат выходит анимационный фильм «Снежная королева 3: огонь и лед», изрядно переосмысленный и дополненный как персонажами, так и событиями.



От классического сюжета Андерсена к третьей части почти ничего не осталось. В новой картине Снежная королева отошла на второй план, а победившие ее Кай и Герда стали знаменитостями и ездят с гастролями по городам и весям условного северного королевства. Но такой образ жизни быстро надоедает любителям приключений, так что сценаристы придумали им задиристого испанского товарища и новые препятствия на пути к обретению родителей.

В новом фильме дети снова будут смеяться над троллем Ормом, а их родители — умиляться радости своих чад. Мультфильм все-таки рассчитан на юную аудиторию, так что наблюдать за реакцией детей взрослым будет интереснее, чем смотреть на экран. Хотя к работе над сценарием создатели привлекли настоящих профессионалов: основную работу взял на себя американец Роберт Ленс, трудившийся на таких проектах, как «Шрек», «Красавица и чудовище» и «История игрушек», а в написании диалогов приняли участие резиденты Comedy Club.



Авторы явно ставили перед собой задачу сделать мультик, понятный детям всего мира. В результате даже модный наряд Герды стал напоминать костюм Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». Интернационально и послание картины. Если первая часть поощряла самостоятельность в борьбе за счастье и помощь другу, попавшему в беду, то в третьей части герои, напротив, наказаны за излишнюю инициативу и гордыню. Но заканчивается всё хорошо: герои мирятся, семья воссоединяется. На то он и детский мультик — здесь по-другому не бывает.

Не так давно глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин в интервью «Известиям» сказал, что отечественные фильмы, представляемые на международных фестивалях и кинорынках, «помогают растопить лед между странами, возникший после известных политических событий». Немалая заслуга в этом деле принадлежит и анимации. Историю про Кая и Герду, помимо российского зрителя, 29 декабря увидят в Турции, Румынии, ОАЭ, Латинской Америке и Южной Корее. Такая обширная география проката — достижение первых двух серий франшизы, права на которые были проданы в 130 странах.

