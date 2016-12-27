В один из тоннелей московского метро проникли подростки

В тоннель московского метро проникли подростки. Инцидент произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии, на перегоне между станциями «Нагатинская» и «Тульская».

Сигнал в полицию поступил в 16.35. Сотрудников правоохранительных органов вызвали на платформу станции «Тульская», сообщив об идущих по тоннелю подростках, сообщает Lenta.ru со ссылкой на корреспондента с места событий.

В связи с инцидентом интервалы в движении поездов на ветке увеличены, сообщает телеканал «360».