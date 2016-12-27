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В один из тоннелей московского метро проникли подростки

Инцидент произошел между станциями «Нагатинская» и «Тульская»

В тоннель московского метро проникли подростки. Инцидент произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии, на перегоне между станциями «Нагатинская» и «Тульская».

Сигнал в полицию поступил в 16.35. Сотрудников правоохранительных органов вызвали на платформу станции «Тульская», сообщив об идущих по тоннелю подростках, сообщает Lenta.ru со ссылкой на корреспондента с места событий.

В связи с инцидентом интервалы в движении поездов на ветке увеличены, сообщает телеканал «360».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В один из тоннелей московского метро проникли подростки

Инцидент произошел между станциями «Нагатинская» и «Тульская»

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