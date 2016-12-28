Премии не будет

Исследовательский центр Superjob выяснил, что в этом году 13% работодателей планируют премировать всех сотрудников. А ждут годовой премии 20% работающих россиян. Это на 4% меньше, чем в прошлом году, и на 8% — чем в докризисные времена. Эксперты объясняют ситуацию тем, что компании всё больше экономят на своих сотрудниках, и если не отказываются от премирования, то выдают вознаграждение выборочно.

В результате опроса, проведенного во всех округах страны с 1 по 22 декабря, выяснилось, что ситуация с выплатой годовых премий не меняется с 2014 года. За три последних года только 13% компаний премировали всех своих сотрудников. Отметим, что в 2013 году таких организаций было на 5% больше.

Выборочно будут премировать работников в этом году 21% компаний (20% в 2015 году), а вовсе не дадут никаких годовых выплат 44% организаций (41% в 2015 году).

Среди работающих россиян на премии по итогам года сегодня рассчитывает каждый пятый (20%). В последние шесть лет таких низких показателей еще не было. В период с 2010 по 2015 год на годовые выплаты надеялись от 24 до 28% работающих граждан. Объясняя причины своего пессимизма, 46% россиян сказали, что в их компании премии не предусмотрены, 16% — что в организации нестабильное финансово-экономическое положение. Остальные 18% респондентов затруднились с ответом.

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Разбродин рассказал, что сокращение количества работодателей, выплачивающих своим сотрудникам премии, напрямую связано с финансовым кризисом.

— Прибыли на сегодняшний день нет, а значит, и нет экономических оснований для премий. Большинство работодателей, выплачивающих вознаграждение, делают это, чтобы поддержать своих сотрудников. Они надеются, что в будущем финансовое положение улучшится, — говорит Андрей Разбродин.

Однако секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков полагает, что многие организации просто прикрываются кризисом, чтобы выгадать за счет работников.

— Сейчас экономят даже наименее пострадавшие от кризиса компании, например, нефтегазовые. А фонд оплаты труда и его премиальная часть — наименее защищены от сокращений, — говорит Александр Шершуков.

Он отмечает, что уменьшение количества людей, рассчитывающих на премию, при том же количестве работодателей, готовых ее выдать, свидетельствует об обманутых ожиданиях сотрудников.