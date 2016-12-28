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Среда,
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Россиян волнует уровень зарплаты и качество здравоохранения

Социологи представили рейтинг главных проблем года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше всего россиян беспокоят низкие зарплаты и уровень жизни, а также безработица. Рост цен, напротив, стал их затрагивать в меньшей степени. В числе ключевых проблемных тем  —  качество медицинских услуг и здравоохранения в целом. Внешняя же политика (в 20142015 годах была в тройке основных вопросов, волновавших россиян) перестала занимать приоритетные позиции.

Ключевые проблемы, по данным ВЦИОМа, связаны для россиян с экономической сферой. Если в начале года низкие зарплаты и уровень жизни отмечали 13% соотечественников, то к концу года таким образом стали рассуждать 18%. 

В числе главных проблем, по оценкам россиян, оказалось здравоохранение. За год с 7% до 17% выросла доля сограждан, которые так полагают.

 Половина всех жалоб на медицину связана со снижением ее доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб  это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам,  считает руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Юлия Баскакова.

15% (против 12% на начало года) стали отмечать, что в России весьма остро стоит проблема с трудоустройством. При этом рост цен и инфляция стали меньше беспокоить россиян  13% вместо 20%. Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), также отмечают социальную политику (9%), низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%), высокие цены на ЖКХ (7%).

 Среди проблем в сфере образования чаще всего говорят о снижении его доступности: высокие цены на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий для того, чтобы подготовить ребенка к экзаменам или поступлению в вуз. Несколько реже звучит тема ЕГЭ, но много жалоб поступает на качество обучения  родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах,  полагает Юлия Баскакова.

Внешняя политика перестала быть основной в списке проблемных тем, хотя в 2014-м и 2015-м  она находилась в тройке лидеров. Только 4% россиян считают этот вопрос важным для страны (в 2014 и 2015 годах  по 12%). 

Внутренней политикой, напротив, стали интересоваться чуть больше к концу года  4% (в начале года 2%). Проблему качества дорог также посчитали важной  4% респондентов.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов полагает, что внешнеполитические темы продолжат привлекать внимание россиян, но в меру.

 Баланс был слишком смещен в сторону внешних проблем, в последнее время это стало компенсироваться. Сейчас у людей есть запрос на то, чтобы заняться домашними делами,  отмечает политолог.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также отмечает, что россияне стали в большей степени ориентироваться на внутреннюю повестку, а также на проблемы, с которыми непосредственно сталкиваются в реальной жизни.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Россиян волнует уровень зарплаты и качество здравоохранения

Россиян волнует уровень зарплаты и качество здравоохраненияСоциологи представили рейтинг главных проблем года

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