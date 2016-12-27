Эвакуатор раздавил автомобиль в центре Москвы

Владелец автомобиля, который раздавил эвакуатор в центре столицы, компенсирует нанесенный ущерб в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ АМПП («Московское парковочное пространство»).

В сеть попал видеоролик, на котором эвакуатор при погрузке автомобиля разбивает его лобовое стекло и раздавливает крышу. Инцидент произошел в районе Никитского переулка.

Эвакуацией автомобиля занималась подрядная организация «Сервис-Интегратор». Автовладельцу будет компенсирована сумма ущерба в полном объеме. Представители организации ожидают от автовладельца пакет документов, который необходим для передачи в страховую компанию.

В пресс-службе ГКУ АМПП также добавили, что «каждый перемещаемый автомобиль застрахован с того момента, как закреплено его колесо, и до момента его выдачи со спецстоянки», сообщает телеканал «360».