Две станции московского метро временно закрыли на вход

Станции «Планерная» и «Сходненская» столичной подземки закрыты по «техническим причинам»
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро после увеличения интервала движения поездов закрыты для входа две станции. Об этом сообщается в официальном Twitter столичной подземки.
Увеличение интервала движения составов между станциями «Планерная» и «Октябрьское поле» объясняли «техническими причинами», сообщает телеканал «360».
18:20 Таганско-Краснопресненская л. Увеличены интервалы движения поездов от Планерной до Октябрьского поля по техническим причинам.— Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.
Позже станции «Планерная» и «Сходненская» закрыли после остановки движения на этом участке. В метро подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения поездов. По сообщениям очевидцев, несколько поездов остановлены в тоннеле.
18:30. Ст Планерная и Сходненская закрыты на вход из-за отсутствия движения на северном участке линии.— Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.