Две станции московского метро временно закрыли на вход

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро после увеличения интервала движения поездов закрыты для входа две станции. Об этом сообщается в официальном Twitter столичной подземки.



Увеличение интервала движения составов между станциями «Планерная» и «Октябрьское поле» объясняли «техническими причинами», сообщает телеканал «360».

18:20 Таганско-Краснопресненская л. Увеличены интервалы движения поездов от Планерной до Октябрьского поля по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.

Позже станции «Планерная» и «Сходненская» закрыли после остановки движения на этом участке. В метро подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения поездов. По сообщениям очевидцев, несколько поездов остановлены в тоннеле.