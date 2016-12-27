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Две станции московского метро временно закрыли на вход

Станции «Планерная» и «Сходненская» столичной подземки закрыты по «техническим причинам»

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро после увеличения интервала движения поездов закрыты для входа две станции. Об этом сообщается в официальном Twitter столичной подземки.

Увеличение интервала движения составов между станциями «Планерная» и «Октябрьское поле» объясняли «техническими причинами», сообщает телеканал «360».

Позже станции «Планерная» и «Сходненская» закрыли после остановки движения на этом участке. В метро подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения поездов. По сообщениям очевидцев, несколько поездов остановлены в тоннеле.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Две станции московского метро временно закрыли на вход

Станции «Планерная» и «Сходненская» столичной подземки закрыты по «техническим причинам»

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