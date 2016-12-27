Фонд погибшей в катастрофе Ту-154 Доктора Лизы продолжит работу

Фонд «Справедливая помощь» погибшей в катастрофе Ту-154 Елизаветы Глинки будет продолжать работу, сообщили в организации.

«Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

В результате крушения Ту-154 Минобороны РФ погибли 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.