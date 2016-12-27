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Русская православная церковь утвердила молитву о прощении греха аборта

Ее текст будет включен в молитвословы

Священный синод Русской православной церкви принял решение утвердить текст молитвы о прощении греха аборта, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

По словам главы отдела Владимира Легойды, текст молебна отправлен в издательство Московской патриархии для включения в молитвословы.

Легойда назвал утверждение «Последования покаянного молебна о прощении греха убийства чад во утробе (аборте)» очень важным.

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию.

Позднее предстоятель Русской православной церкви заявил, что запрет абортов в России невозможен, при этом Русская православная церковь считает целесообразным их вывод из системы обязательного медицинского страхования.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Русская православная церковь утвердила молитву о прощении греха аборта

Ее текст будет включен в молитвословы

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