«Гринч» или «Ирония судьбы»: рейтинг новогодних фильмов

Новогоднюю тему режиссеры во всем мире обыгрывают десятилетиями. Современному зрителю можно найти фильм об этом празднике на любой вкус — от семейных комедий и романтических антологий до хорроров и адреналиновых боевиков. Пожалуй, у каждого человека есть несколько любимых картин, которые дарят ощущение праздника наряду с запахом мандаринов и хвои. Сотрудники «Известий» рассказывают о своих новогодних кинофаворитах, а читателям мы предлагаем выбрать своих.

«Иван Васильевич меняет профессию» (12+)

Советское кино богато на праздничные киношедевры: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Джентльмены удачи», «Чародеи», «Карнавальная ночь»... Но мы всё же остановились на комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», снятой по мотивам пьесы Булгакова. И правда, какой может быть Новый год без знаменитого «Танцуют все!». Коль сам Иван Васильевич велит, отказываться нельзя.

«Реальная любовь» (16+)

Комедийная мелодрама Ричарда Кертиса «Реальная любовь» — о добре и любви в разных проявлениях. Здесь и нежные чувства влюбленных, и материнство, и молодежный размах, и тепло семейных традиций. Картина, состоящая из девяти объединенных между собой новелл, вышла в 2003 году и быстро заняла место в ряду культовых. Даже мужчины, часто не жалующие этот жанр, признаются в симпатии к фильму.

«Рождественская история» (12+)

Беседуя о фильмографии Роберта Земекиса, многие предпочитают умалчивать об анимационном творчестве режиссера. К нему относятся со сдержанным энтузиазмом, считая этот период если не провальным в силу потраченного времени и огромных бюджетов, то по крайней мере необязательным. И напрасно.



«Полярный экспресс» вернул на экраны гипнотическую красоту праздничного кино, а «Рождественская история» пошла еще дальше. По количеству экранизаций повесть Диккенса уступает разве что шекспировской пьесе о датском принце, но в реинкарнации Земекиса хорошо всем известная история о Скрудже лишена сказочной приторности. Напротив, режиссер ударяется в христианский мистицизм, одновременно столь близкий и далекий, и дарит нам кино, в котором так легко раствориться.

«Один дома» (12+)

История о светловолосом сорванце, которого из раза в раз забывают родители, стала гарантом новогоднего настроения с момента своего выхода. И пусть выходки повзрослевшего Маколея Калкина далеко не такие умильные, как у его малолетнего героя, мы всё равно запомним его маленьким, смекалистым и по-хорошему опасным.



«Гринч — похититель Рождества» (0+)

Рон Ховард — постановщик плодотворный, и подолгу он без дела не сидит. Но кто бы мог подумать, что одним из главных фильмов режиссера «Аполлона 13» и «Игр разума» станет рождественская комедия о зеленом мегаломане, который пытается лишить нас главного праздника в году? Да и ужимки Джима Керри, за которые актеру не раз доставалось, не были столь уместны со временен «Маски» и «Эйса Вентуры».

«Бриджет Джонс» (16+)

Экранизация книги Хелен Филдинг возродила интерес к женским романам, а у слов «дорогой дневник» появился новый смысл. В этом году вышла третья часть франшизы, в которой героиня Рене Зеллвегер оказалась в интересном положении. Она беременна, но не знает, кто отец ребенка. Некоторые дамы ее ситуации могут даже позавидовать, ведь среди потенциальных родителей — Колин Ферт и Патрик Демпси.

Уютно примоститься под пледом и вспомнить, как блондинка Бриджет пыталась похудеть, поедая мороженое, попадала в смешные ситуации и влюбилась в мужчину, одетого в свитер с оленем, — классика жанра в зимний вечер.

«Крампус» (16+)

На фоне лучших рождественских хорроров «Крампус» немного теряется, но он довольно свежий, веселый и в меру зловещий. К тому же в нем нет эстетствующего членовредительства, поэтому смотреть картину можно в компании сыновей и дочерей. Ну а главное — даже грозный демон, наказывающий в фильме непослушных детей, выглядит как-то по-праздничному.

«Елки» (12+)

Новогодний киноальманах «Елки» который год развлекает нас праздничными историями. Франшиза разрослась до пяти частей, и две из них были спин-оффами — действие первого разворачивалось в 1914 году, а второй рассказывал о четвероногих друзьях. Учитывая, что в канун Нового года выйдет уже пятый фильм, «Елки», как и мультфильмы студии «Мельница», можно считать частью новой праздничной кинотрадиции. И даже если вы не собираетесь в кино на этот фильм, само его присутствие в репертуаре настраивает на новогодний лад.

«Симпсоны» (16+)

Практически все долгоиграющие телешоу могут похвастать рождественскими выпусками, но «Симпсоны» в этом деле особенно преуспели. Впервые мультсериал вышел на телеэкраны в далеком, 1989 году. «Симпсоны» пародировали, рефлексировали, радовали, пугали, трогали, дурачились и умиляли. Многие утверждают, что мультсериал канала Fox уже не тот. Но если уж чему и научили нас супруги Гомер и Мардж, так это терпению и верности. «Симпсоны» и правда уже не те, и это хорошо. Они растут, взрослеют и меняются вместе с нами. Во многом благодаря своим прекрасным праздничным выпускам.

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