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Эрдоган заявил о наличии доказательств поддержки ИГ со стороны США

По словам президента Турции, в его распоряжении есть подтверждающие это фото и видео

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе ИГ (запрещена в РФ), со стороны коалиции, возглавляемой США.

По словам турецкого лидера, коалиция не выполняет своих обязательств относительно борьбы с ИГ.

«Сейчас они [коалиция] оказывают поддержку террористическим группам, включая ИГ <...> У нас есть подтвержденные доказательства с изображениями, фото и видео», — сказал Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре. Его слова передает Reuters.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Эрдоган заявил о наличии доказательств поддержки ИГ со стороны США

По словам президента Турции, в его распоряжении есть подтверждающие это фото и видео

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