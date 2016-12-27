Эрдоган заявил о наличии доказательств поддержки ИГ со стороны США

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе ИГ (запрещена в РФ), со стороны коалиции, возглавляемой США.

По словам турецкого лидера, коалиция не выполняет своих обязательств относительно борьбы с ИГ.

«Сейчас они [коалиция] оказывают поддержку террористическим группам, включая ИГ <...> У нас есть подтвержденные доказательства с изображениями, фото и видео», — сказал Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре. Его слова передает Reuters.