Сельскому хозяйству облегчили жизнь на год

Идею Минфина установить предельный уровень софинансирования для регионов Минсельхозу удалось отложить до 2018 года. Таким образом, дополнительной нагрузки по софинансированию проектов по госпрограмме развития АПК для региональных бюджетов в следующем году не будет. Эксперты, впрочем, говорят, что проблема в целом еще не решена — в 2018-м добавить на реализацию инвестпроектов в сельском хозяйстве регионам по-прежнему будет нечего.

Как следует из письма за подписью директора департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза Наталии Чернецовой (имеется в распоряжении «Известий») от 15 декабря 2016 года, в 2017 году предельный уровень софинансирования при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства применяться не будет.

Напомним, в начале ноября Минфином был подготовлен проект документа, предполагающий кардинальное изменение системы софинансирования программ господдержки регионами. Если по существующим правилам регионы должны обеспечить со своей стороны софинансирование федеральных средств по госпрограммам в размере от 5 до 30% (в зависимости от уровня финансовой обеспеченности региональных бюджетов), то новые правила ограничивают только верхнюю планку федерального участия. И она по многим регионам не превышает 50%.



В частности, по госпрограмме развития сельского хозяйства в регионы в 2017 году из 204 млрд рублей общего бюджета должно уйти около 135 млрд рублей. Регионы должны «поддержать» из своих бюджетов эту помощь государства на сумму около 8,5 млрд рублей. Если же исходить из новых правил распределения субсидий, регионы должны будут обеспечить софинансирование на уровне 73,3 млрд рублей, то есть почти в девять раз больше нынешнего объема средств.

В письме департамента Минсельхоза, разосланного участникам отрасли, указано, что новые правила Минфина в обязательном порядке вступают в силу с 2018 года. Изначально планировалось, что они начнут действовать с 2017-го, однако к этому моменту уже были определены и закреплены документально финансовые обязательства федерального бюджета по софинансированию инвестпроектов согласно старым правилам. Кроме того, рядом проектов постановлений правительства уровень софинансирования регионами определяется по другой формуле, отличной от предложений Минфина, говорится в письме.

Также Наталия Чернецова обращает внимание на то, что Минсельхоз направлял обращения зампредам правительства Дмитрию Козаку и Аркадию Дворковичу с просьбой «исключить применение предельного уровня софинансирования в отношении межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках госпрограммы, и поручить Минфину внести соответствующие изменения в проект постановления во избежание серьезной дополнительной нагрузки на региональные бюджеты».



По итогам совещания у председателя правительства Дмитрия Медведева 5 декабря, посвященного мерам господдержки сельхозтоваропроизводителей в 2017 году и инвестиционной активности в отрасли, предложение Минсельхоза было одобрено.

Опрошенные «Известиями» руководители отраслевых союзов выразили сдержанный оптимизм в отношении очередных перемен правил поддержки АПК. Так, глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин «рад, что удалось отстоять» послабления для регионов. Однако он отметил, что в 2018 году к вопросу существенного увеличения нагрузки на региональные бюджеты снова придется вернуться — за год финансовые возможности регионов вряд ли возрастут в девять раз.



Согласен с коллегой и исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

— Такой подход возможен. Но только в случае, если будут заложены межбюджетные трансферты регионам для обеспечения этого софинансирования. В противном случае осилить увеличившуюся нагрузку смогут не все регионы. А большинство федеральных денег из-за отсутствия в региональных бюджетах необходимых средств для софинансирования будут возвращены государству. Это, как минимум, существенно снизит объемы господдержки отрасли, — резюмировал Михаил Мальцев.