Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

ЦСР запустил сайт для обсуждения будущего России

О запуске проекта сообщил глава совета центра Алексей Кудрин

Председатель совета ЦСР Алексей Кудрин сообщил о запуске центром специального сайта для обсуждения развития РФ до 2035 года.

Об этом экс-министр финансов РФ написал в своем микроблоге в Twitter.

«Новый проект ЦСР. Приглашаем к разговору о будущем страны», — отметил Алексей Кудрин.

На самом сайте проекта пользователям предлагают принять участие в обсуждении имеющихся проблем России и совместно искать их решение.

Читайте также:

Социальная сфера как драйвер экономики

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

ЦСР запустил сайт для обсуждения будущего России

О запуске проекта сообщил глава совета центра Алексей Кудрин

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке