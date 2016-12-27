ЦСР запустил сайт для обсуждения будущего России

Председатель совета ЦСР Алексей Кудрин сообщил о запуске центром специального сайта для обсуждения развития РФ до 2035 года.



Об этом экс-министр финансов РФ написал в своем микроблоге в Twitter.

«Новый проект ЦСР. Приглашаем к разговору о будущем страны», — отметил Алексей Кудрин.

Новый проект ЦСР. Приглашаем к разговору о будущем страны https://t.co/a4MZqNloZe — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 27 декабря 2016 г.

На самом сайте проекта пользователям предлагают принять участие в обсуждении имеющихся проблем России и совместно искать их решение.