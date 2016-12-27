ЕС направил Украине безвозмездный транш в €55 млн

ЕС направил Украине безвозмездный транш финансовой помощи в размере около €55 млн, сообщила пресс-служба минфина республики.



«Украина получила второй транш финпомощи ЕС в сумме €55,125 млн. Данная помощь — это признание реформ со стороны ЕС», — приводит ТАСС сообщение министерства.

В ведомстве уточнили, что Евросоюз направил помощь Украине после рассмотрения Еврокомиссией результатов реформ в сферах борьбы с коррупцией, госзакупок, управления бюджетом, а также реформы системы предоставления административных услуг.