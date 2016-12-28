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Среда,
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Плавучий космодром «Морской старт» перешел к группе компаний S7

Новые владельцы взяли на себя часть эксплуатационных расходов

Плавучий космодром «Морской старт» перешел к группе компаний S7.

Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев.

«S7 уже вступила в права владения «Морским стартом». Для этого необходимо было подписать ряд документов, и последний из них, завершающий сделку, мы закрыли в декабре»,  заявил он изданию.

Солнцев добавил, что новый владелец уже взял на себя часть затрат по содержанию объекта и инфраструктуры, в том числе командного судна.

Окончательный расчет S7 с РКК «Энергия» произойдет в середине 2017 года после того, как командное судно и буксируемую платформу зарегистрируют в Либерии.

Солнцев также пояснил, что в январе намечается окончательное урегулирование спора по «Морскому старту» между американской корпорацией Boeing и РКК.

Финансовые разногласия между бывшими партнерами привели к долгому судебному разбирательству, тянувшемуся с 2009 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

S7 стала собственником «Морского старта»

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Плавучий космодром «Морской старт» перешел к группе компаний S7

Новые владельцы взяли на себя часть эксплуатационных расходов

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