Плавучий космодром «Морской старт» перешел к группе компаний S7.

Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев.

«S7 уже вступила в права владения «Морским стартом». Для этого необходимо было подписать ряд документов, и последний из них, завершающий сделку, мы закрыли в декабре», — заявил он изданию.

Солнцев добавил, что новый владелец уже взял на себя часть затрат по содержанию объекта и инфраструктуры, в том числе командного судна.

Окончательный расчет S7 с РКК «Энергия» произойдет в середине 2017 года после того, как командное судно и буксируемую платформу зарегистрируют в Либерии.

Солнцев также пояснил, что в январе намечается окончательное урегулирование спора по «Морскому старту» между американской корпорацией Boeing и РКК.

Финансовые разногласия между бывшими партнерами привели к долгому судебному разбирательству, тянувшемуся с 2009 года.

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S7 стала собственником «Морского старта»