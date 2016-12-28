Сборная России разгромила Латвию на молодежном ЧМ

Сборная России разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира в Торонто со счетом 9:1.

Счет открыл россиянин Данил Юртайкин на 6-й минуте встречи. Следом отличились Александр Полунин (13 и 25 мин), Павел Карнаухов (18 мин), Кирилл Капризов (21, 47 и 57 мин), Кирилл Беляев (26 мин), Яков Тренин (50 мин), сообщает Федеральное агентство новостей.

Следующий матч россияне проведут 29 декабря со сборной США.

Для выхода в плей-офф сборной России придется постараться, поскольку первый матч с канадцами прошел неудачно – 3:5, а в группе еще остается Словакия.