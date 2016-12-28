Из багажа Сары Чанг пропали вещи на сумму в $12 тыс.
Американскую скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Из багажа Сары Чанг пропали вещи на сумму в $12 тыс.
Американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву.
Об этом заявили организаторы ее концерта России
«Она не знает, в какой момент произошло ограбление», — цитирует «Lenta.ru» сообщение организаторы.
Но заявление Чанг написала в отделении полиции на Большой Дмитровке.
Самолет летел из Филадельфии с пересадкой в Лондоне.
Выступление скрипачки должно состоятся 29 декабря в Московской консерватории в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.