Американскую скрипачку обокрали во время перелета в Москву

Из багажа Сары Чанг пропали вещи на сумму в $12 тыс.

Американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву.

Об этом заявили организаторы ее концерта России

«Она не знает, в какой момент произошло ограбление», — цитирует «Lenta.ru» сообщение организаторы.

Но заявление Чанг написала в отделении полиции на Большой Дмитровке.



Самолет летел из Филадельфии с пересадкой в Лондоне.

Выступление скрипачки должно состоятся 29 декабря в Московской консерватории в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.